Европа провалила переговоры по диалогу с Россией

На саммите Евросоюза (ЕС) 18–19 июня разгорелись споры о диалоге с Россией. Как выяснили «Известия», большинство стран выступили за начало переговоров, а во французском посольстве подтвердили, что Европа настраивается на урегулирование.

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Однако позже стало известно, что Германия, Дания, Нидерланды и Эстония выступили против, опасаясь, что контакты ослабят давление на Москву.

Участие Европы в урегулировании на Украине назвали неизбежным

Профессор НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев пояснил, что Евросоюз как институт не может вести переговоры по военно-политическим вопросам — это прерогатива отдельных стран. Эксперт Дмитрий Солонников добавил, что разногласия касаются лишь выбора момента: одни считают, что сложился подходящий момент для навязывания условий, другие — что давление нужно продолжать.

Эксперты считают, что в 2026 году полноценные переговоры вряд ли начнутся — для этого не сложился ни сценарий победы одной из сторон, ни взаимное истощение ресурсов.