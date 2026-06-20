Вице-президент США выдвинул ультиматум Ирану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что Вашингтон готов ослабить экономическое давление на Иран, но только при условии полного выполнения Тегераном всех требований американской стороны.

«Мы оказываем серьезное давление на иранцев в экономической сфере и готовы ослабить его, если они сделают то, что нам необходимо», — заявил он.

Вэнс также подчеркнул, что в случае отказа Ирана подчиниться США ничего не потеряют.

По словам вице-президента, Иран в настоящее время находится в «очень ослабленной позиции» с начала военной операции в регионе.

«Если они не выполнят условия, нам от этого не будет хуже. Они все равно в достаточно ослабленной позиции», - заявил Вэнс.

Как видим, Вашингтон даёт понять, что не намерен смягчать санкционное давление без реальных шагов со стороны Тегерана.

Напомним, на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. В рамках соглашения Ормузский пролив должен быть открыт для свободного судоходства, а американская военно-морская блокада - снята. Однако, как подчеркнул Вэнс, смягчение санкций будет напрямую зависеть от выполнения Ираном своих обязательств.

Вэнс также отметил, что США сохраняют возможность в любой момент вернуть санкции в полном объёме, если Тегеран не будет соблюдать условия сделки.

«Никакие санкции не будут отменены, если они не выполнят свою часть сделки, тогда все санкции будут возвращены», — предупредил вице-президент.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки к переговорам в Швейцарии, куда уже прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил дистанционное подписание меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Однако, по данным СМИ, запланированные переговоры в Швейцарии были перенесены из-за эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой» в Ливане. Иранские официальные лица, в свою очередь, настаивают на полном прекращении огня на всех фронтах до начала диалога. Тем не менее позиция Вашингтона остаётся жёсткой: послабления возможны только после выполнения Тегераном всех требований.