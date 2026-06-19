Совбез ООН анонсировал заседание по Украине

Совет безопасности ООН анонсировал новое заседание по Украине. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Заседание пройдет 22 июня в в Нью-Йорке в 22:00 по мск. Отмечается, что запрос о проведении заседания подали западные страны. Главной темой встречи станет проблема мирного урегулирования и обеспечение «всесторонней безопасности на украинской территории». Какие-либо другие подробности встречи не уточняются.

Ранее в МИД России высказались о посреднической роли ООН в урегулировании конфликта на Украине.