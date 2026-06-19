Трамп вновь набросился на Иран

Иран «обречен», и США не дадут Исламской Республике и десяти центов в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Об этом Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Мы [США] не соглашались на встречу от отчаяния — это сделал Иран. Они обречены! Мы решим, как будут проходить следующие 60 дней. Они не получат никаких денег, даже десять центов!» — подчеркнул глава государства.

Ранее агентство Reuters опубликовало выдержки из текста меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Из документа следует, что стороны конфликта обязуются согласовать текст окончательного соглашения в течение 60 дней, однако могут продлить этот срок по взаимной договоренности.

17 июня Трамп опроверг сообщения о создании инвестфонда для восстановления Ирана на 300 миллиардов долларов в рамках возможного соглашения с Ираном.