Заседание Европейского совета, проходившее в Брюсселе, запомнится его участникам не только политическими дебатами, но и неожиданной технической накладкой. Как иронично сообщает издание Politico, атмосфера в штаб-квартире ЕС оказалась буквально «подмочена» из-за внезапно разбушевавшейся летней стихии. В разгар работы саммита с потолка в зал для прессы начал капать дождь. Проблема оказалась в прохудившейся стеклянной крыше здания, которая не выдержала напора внезапной бури.

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По данным журналистов, вода лилась прямо на рабочие столы, где находились ноутбуки и документы репортеров, освещавших встречу на высшем уровне. Сотрудникам пресс-службы пришлось в срочном порядке импровизировать: по всему помещению были расставлены белые пластиковые ведра для сбора протекающей воды. Издание опубликовало фотографию этого происшествия, которая мгновенно разлетелась по социальным сетям. Некоторые журналисты в шутку заметили, что вода, капающая с потолка, символизирует «утечку» информации и политической стабильности в самом Евросоюзе.

Несмотря на бытовые неудобства, саммит продолжил свою работу в запланированном режиме. Примечательно, что вопрос о выделении 1 миллиарда евро на капитальный ремонт комплекса зданий Евросовета был включен в повестку дня и, по некоторым данным, после дождливого инцидента получил дополнительную поддержку. Теперь лидеры стран смогут наглядно аргументировать необходимость трат, показывая фотографии с ведрами.