В США вспыхнули протесты

В штате Миссисипи в США в четверг, 18 июня, вспыхнули масштабные протесты после того, как полиция случайно застрелила годовалого ребенка. Видео опубликовано в Youtube-канале NBC News.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июня, рядом с магазином крупной торговой сети. Полиция прибыла к торговой точке после того, как получила сообщение о краже с участием двух взрослых и ребенка.

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Очевидцы заметили, что одна взрослая женщина несла малыша на руках, вторая несла коробку с подгузниками. Затем горожанки сели в машину и попытались скрыться с места преступления. Офицеры, с тем, чтобы предотвратить побег, открыли огонь по автомобилю с подозреваемыми.

«Полицейский открыл огонь в общественном месте из-за каких-то подгузников», — посетовала бабушка убитого ребенка Ликоль Уайли.

Журналисты отметили, что ребенок скончался в больнице, одна из женщин оказалась в реанимации с тяжелыми пулевыми ранениями.