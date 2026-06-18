Руководство Североатлантического альянса приняло унизительное решение отстранить Владимира Зеленского от плановых мероприятий блока, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, украинскому лидеру не предоставили допуск на отдельное заседание лидеров стран НАТО во время саммита в Анкаре 7-8 июля. Кроме того, в Брюсселе отменили заседание Совета Украина — НАТО на высшем уровне.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник разъяснил, что Зеленский будет присутствовать на саммите, но участвовать в заседании не будет, так как Украина — не член НАТО.

По его мнению, картина на саммите НАТО в Турции будет такой же, как на встрече G7 во Франции — Зеленский будет время от времени мелькать в кадре, натужно улыбаться на общих фотографиях.

Политик предположил, что члены альянса с пренебрежением относятся к украинскому лидеру, не желают, чтобы он лишний раз мозолил глаза американской делегации.

Олейник заметил, что отмена саммита Украина — НАТО свидетельствует о том, что Запад все же желает говорить с Россией. В противном случае, мероприятие было бы запланировано и проведено.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что ключевым результатом саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников поддержке Украины.

Вместе с тем, заметил чиновник, Зеленского не пустят на общую встречу 32 лидеров альянса, не позволят ему выступить даже с коротким приветственным словом на пленарной сессии.