Трамп перестал верить Нетаньяху

В последние недели раздражение президента США Дональда Трампа действиями премьера Израиля Биньямина Нетаньяху временами перерастало в открытое недовольство: Трамп стремится положить конец войне с Ираном, а Нетаньяху пытается продолжать боевые действия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, взаимоотношения Трампа и Нетаньяху имеют важнейшее значение для региона, находящегося на пороге потенциального мирного соглашения. Будущее сделки может быть перечеркнуто новыми ударами со стороны Израиля по целям в Ливане.

«Зачем вы взрываете здания?», - спросил Трамп израильского лидера во время недавнего звонка.

По данным WSJ, регулярные телефонные разговоры между двумя политиками больше не носят дружеский характер. Трамп пытался добиться прекращения войны с Ираном, которая тяжелым бременем легла на американскую экономику и удерживала цены на бензин выше 4 долларов за галлон. Он не подбирал выражений в общении с партнером, который подталкивал его к этой войне.

Нетаньяху высказался об отношениях с Трампом

В другой беседе, по словам информированных источников газеты, Трамп пожаловался, что вызванный войной глобальный экономический спад может поставить его в один ряд с Гербертом Гувером и Великой депрессией в США 1930-х годов.

На этой неделе Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Тегеран согласился на компромисс: Иран полностью открывает Ормузский пролив в обмен на то, что США прекратят блокаду и позволят Тегерану продавать свою нефть на мировом рынке. При этом обе стороны отложили более сложные переговоры о ядерной программе Ирана на следующие 60 дней.

По словам израильских официальных лиц, в Тель-Авиве были удивлены объявленным прекращением огня. До этого израильская сторона оценивала позицию Трампа как более склонную к нанесению ударов, чем к заключению сделки. Как сообщил один из источников, израильские структуры находились в режиме ожидания возможных приказов об атаке.

«Дональд, как ты собираешься проверять выполнение этого?», - спросил Нетаньяху во время одного из недавних звонков, обсуждая пункты соглашения.

В ходе других бесед израильский премьер приводил исторические аргументы, утверждая, что иранцам нельзя доверять. По словам источника WSJ, слышавшего комментарии Трампа, американский президент заявил своим советникам, что с Нетаньяху «никто не может справиться» и что тот хочет «разбомбить всех».

Высокопоставленный чиновник администрации США, знакомый с содержанием разговоров Трампа с Нетаньяху, сообщил, что израильский лидер обычно настаивает на более масштабных военных действиях, и добавил, что Трамп от этого устал. По словам источника, теперь после разговоров с Нетаньяху Трамп часто перепроверяет у сотрудников своей администрации, насколько точны заявления израильского лидера, чего раньше он обычно не делал.