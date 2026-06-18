Раскрыты попытки Макрона удержать Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон приложил все усилия, чтобы удержать американского коллегу Дональда Трампа за столом переговоров во время саммита «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, лидеры, дипломаты и эксперты по внешней политике во многом отдают должное принимавшему саммит французскому лидеру.

«Макрон — единственный лидер G7, который находится на своем посту со времени первого президентского срока Трампа, добавив, что он "очень подкован" в том, как он справляется с президентом», — сказал бывший чиновник администрации американского лидера.

Макрон и Зеленский оконфузились

Ранее отсутствие плохих новостей на G7 в Париже назвали «хорошими новостями». Кроме того, посчитали, что этот саммит лучше, чем прошлогодний, несмотря на то, что отношения между партнерами стали более напряженными по целому ряду экономических направлений.