В Шервудском лесу погиб легендарный дуб Робин Гуда

В Шервудском лесу погиб знаменитый дуб Major Oak (Мэйджор Оук), возраст которого оценивался примерно в 1,2 тыс. лет.

Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на Королевское общество защиты птиц (RSPB).

Специалисты обратили внимание на то, что этой весной дерево не выпустило листьев, что стало признаком его гибели.

По данным экологов, одной из основных причин стало уплотнение почвы вокруг дуба из-за многолетнего наплыва туристов. В результате дождевая вода перестала в достаточном количестве поступать к корням.

На состоянии дерева также сказались попытки укрепления ветвей, а также участившиеся периоды жары и засухи.

«То, что дерево в этом году не дало листьев, очень расстраивает всех», — сказала представитель RSPB Холли Дрейк.

Она пояснила, что корневая система дуба оказалась истощена и фактически задушена.