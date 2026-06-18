Популярность Нетаньяху в Израиле объяснили

Премьер-министр Израиля научился умело играть на противоречиях левых и правых и углублял раскол в обществе. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

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«Его политическая риторика характеризовалась ярко выраженным популизмом, подразумевающим борьбу с "элитами", апелляцию к националистическим настроениям и деление общества на "своих" и "чужих"», — объяснила она.

По мнению политолога, именно этим объясняется сохранение популярности премьера в стране. С другой стороны, Нетаньяху пришел к власти на фоне разочарования в политике левых сил, которые пытались добиться мирного урегулирования с палестинцами. Он смог удачно ответить на запрос израильтян на безопасность после роста интенсивности палестинских терактов, добавила эксперт.

Ранее Биньямин Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном. По его словам, Израилю и США удалось предотвратить ядерную угрозу.