Лула да Силва объяснил, почему стал общаться с Трампом письменно
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом был вынужден перейти к письменной форме общения, так как тот в личных беседах "говорит много, а слушает мало".
Лула да Силва отметил, что в мае в ходе визита в США хотел обсудить с Трампом совместные усилия по борьбе с преступностью в Южной Америке. Однако президент Соединенных Штатов в ходе переговоров брал инициативу разговора на себя, вследствие чего бразильский лидер решил уже по окончании визита направить в Вашингтон официальное письмо.
Бразильский лидер также вновь указал на недопустимый характер поведения президента США во взаимоотношениях с коллегами. "Он все еще продолжает себя вести как император", - добавил глава бразильской администрации.