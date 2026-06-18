Лула да Силва объяснил, почему стал общаться с Трампом письменно

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва признался, что в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом был вынужден перейти к письменной форме общения, так как тот в личных беседах "говорит много, а слушает мало".

Лула да Силва отметил, что в мае в ходе визита в США хотел обсудить с Трампом совместные усилия по борьбе с преступностью в Южной Америке. Однако президент Соединенных Штатов в ходе переговоров брал инициативу разговора на себя, вследствие чего бразильский лидер решил уже по окончании визита направить в Вашингтон официальное письмо.

"[Вот почему] я направил [наши предложения] в письменной форме, <…> потому что президент Трамп много говорит и очень мало слушает", - заявил он в беседе с журналистами по окончании участия в саммите Группы семи во Франции. По словам Лулы да Силвы, он написал Трампу уже четыре письма.

Бразильский лидер также вновь указал на недопустимый характер поведения президента США во взаимоотношениях с коллегами. "Он все еще продолжает себя вести как император", - добавил глава бразильской администрации.