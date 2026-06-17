Трамп назвал меморандум с Ираном неокончательным

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, подписание которого планируется в пятницу, не является окончательным, Вашингтон может возобновить удары по исламской республике, если ему не понравится, как Тегеран выполняет условия сделки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Это не окончательная [сделка]. Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы продолжим в них стрелять и сбрасывать бомбы на их головы", - сказал американский лидер на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси во французском Эвиане, где проходит саммит Группы семи (G7).