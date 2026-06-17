Раскрыт план США по Ормузскому проливу

США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив под охраной своих кораблей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, Белый дом стремится убедить судовладельцев вновь ходить через Ормузский пролив на фоне переговоров между США и Ираном. В качестве одного из планов рассматривается предоставление судам права на ускоренный проход за дополнительную плату. Кроме того, обсуждается сопровождение судов через пролив американскими военными кораблями.

Ранее в американской разведке сочли, что у Ирана есть возможность в любой момент перекрыть Ормузский пролив.