Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что плачет, когда матери и отцы теряют своих детей. Об этом он сообщил в интервью на полях саммита «Большой семерки» (G7), пишет украинский Insider.

Журналистка спросила у украинского лидера, когда он в последний раз плакал. Сначала Зеленский шутливо ответил, что попробует сделать это после интервью.

«Мне всегда тяжело, когда матери и отцы теряют своих детей. В такие моменты я часто плачу», — сказал он позже.

В конце мая депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Зеленского не лить крокодиловы слезы и просить поддержки у Запада, а назвать причины российского удара возмездия с применением «Орешника» по целям на Украине.

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В прошлом году политолог Сергей Марков (признан в РФ иностранным агентом) напомнил, что Зеленский шесть лет назад, когда вступал в должность президента, обещал сделать все, «чтобы украинцы не плакали». Тогда украинский лидер заявил: «Всю мою жизнь я старался, чтобы украинцы улыбались (имеется ввиду его работа комиком — прим. ред.), а сейчас я сделаю все, чтобы украинцы не плакали».

Марков отметил, что Зеленский, вступая в должность, обещал жителям Украины мир на Донбассе и мир с Россией, однако попал под действие ЦРУ США и спецслужб Великобритании.