Анкара вызвалась принять переговоры по Украине
Турция официально предложила свои услуги для организации мирного диалога по урегулированию конфликта на Украине.
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву уведомил российского коллегу Сергея Лаврова о готовности Анкары стать посредником или предоставить площадку для проведения встреч.
«На переговорах с моим коллегой мы передали готовность Турции принять переговоры по Украине, Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол», — заявил Фидан на пресс-конференции по итогам встречи в российской столице, передает ТАСС.
По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, активное участие Анкары продиктовано стремлением предотвратить дальнейшую дестабилизацию, которая, как опасаются в Турции, может привести к неконтролируемому разрастанию боевых действий.
«Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее — это касается и посреднической роли: возможно, сама быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли, чтобы эта война завершилась», — подчеркнул министр.