Анкара вызвалась принять переговоры по Украине

Турция официально предложила свои услуги для организации мирного диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву уведомил российского коллегу Сергея Лаврова о готовности Анкары стать посредником или предоставить площадку для проведения встреч.

«На переговорах с моим коллегой мы передали готовность Турции принять переговоры по Украине, Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол», — заявил Фидан на пресс-конференции по итогам встречи в российской столице, передает ТАСС.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, активное участие Анкары продиктовано стремлением предотвратить дальнейшую дестабилизацию, которая, как опасаются в Турции, может привести к неконтролируемому разрастанию боевых действий.