Трамп призвал Нетаньяху к ответственности

Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прекрасными, но добавил, что израильскому лидеру стоит быть более ответственным. Об этом он Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, трансляцию ведет Белый дом.

Один из журналистов задал Трампу вопрос, разочарован ли он в Нетаньяху, поскольку в СМИ появлялись сообщения об их напряженных разговорах из-за ситуаций с Ливаном и Ираном.

«Нет. У нас прекрасные отношения. Без нас, без Соединенных Штатов, не было бы Израиля. Без меня не было бы Израиля, потому что ни один другой президент не был готов сделать то, что сделал я. У меня всегда были прекрасные отношения с Биби (популярное прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру»), но теперь он должен быть более ответственным в отношении Ливана», — ответил американский лидер.

14 июня Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с Нетаньяху выругался в его адрес, потребовав прекратить дальнейшие атаки.