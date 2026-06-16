Нетаньяху понадобилось срочно поговорить с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается срочно встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить сделку США с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что высокопоставленные израильские чиновники встревожены сообщениями о заключении сделки между Вашингтоном и Тегераном. В частности, они «пытаются осмыслить последствия» ослабления давления на Исламскую Республику.

По данным авторов материала, напряжение в Израиле усилились из-за неопределенности по поводу того, на что именно согласился Трамп в рамках сделки с Ираном. Как утверждает источник издания, Нетаньяху срочно пытался организовать встречу с главой Белого дома, чтобы обсудить все «противоречивые моменты».

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. По данным источника газеты The New York Times, особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».