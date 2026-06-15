В Армении прокомментировали историю с Кочаряном

Власти или правоохранительные органы не принимали никаких мер против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, в том числе, не вводили запрет на его выезд из страны, пишет армянское информационное агентство «Ишханутюн».

По данным агентства, в воскресенье, 14 июня, глава офиса Кочаряна Баграт Микоян сообщил, что экс-президенту незаконно, без объяснения причин не позволили покинуть Армению.

По его словам, сотрудники офиса заблаговременно информировали соответствующие органы о намерении Кочаряна на три дня покинуть страну.

Журналисты отметили, что направили запросы в Антикоррупционный комитет, СК Армении, ряд других ведомств. Они добавили, что получили ответы на все письма.

Авторы статьи подчеркнули, что в обоих комитетах отметили, что не установлено никакого запрета на выезд экс-президента из республики, меры пресечения против него не избраны.

По мнению обозревателей, история с мнимым запретом на выезд представляет собой обычное политическое шоу, направленное на то, чтобы ввести людей в заблуждение.