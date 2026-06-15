Нетаньяху высказался об отношениях с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху признал, что у него иногда бывают разногласия по ключевым вопросам с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишут «Известия» в Telegram-канале.

По его словам, Иран стремительно двигался к созданию ядерного оружия и одновременно пытался глубоко под землёй укрыть свою ядерную и ракетную промышленность. Он добавил, что правительство Израиля сделало все, для того, чтобы спасти страну от ядерного уничтожения.

Нетаньяху констатировал, что КСИР не получит ядерное оружие вне зависимости от того, будет заключена сделка или нет.

Премьер отметил, что соглашение с Ираном было заключено Соединенными Штатами, президентом США. Следовательно, уточнил он, Трамп уверен в том, что сможет обеспечить как контроль, так и демонтаж ядерной программы.

Глава кабмина подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжит противодействовать угрозам на Ближнем Востоке, останется в буферной зоне в Ливане на тот срок, который потребуется для предотвращения атак на населенные пункты Израиля.

Ранее Нетаньяху сообщил, что они с Трампом «могут не соглашаться утром», однако уже днем готовы предпринимать совместные действия.