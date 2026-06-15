СМИ прокомментировали меморандум США и Ирана

Меморандум США и Ирана носит рамочный характер, он разработан для того, чтобы облегчить финальные переговоры, рассказал в соцсети Х аналитик CNN Алекс Плитсас.

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В июне иранские и американские СМИ неоднократно рассказывали о работе сторон над проектом обширного соглашения, призванного принести мир Ближнему Востоку в целом.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 15 июня заявили, что завершили подготовку меморандума, предусматривающего завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Плитсас уточнил, что меморандум о взаимопонимании на самом деле представляет собой рамочную основу для обсуждения.

По его данным, в документе не учтены многие важные факторы, его задача состоит только в том, чтобы облегчить конечные переговоры.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, раскритиковал его за необдуманные действия в Ливане, поставившие под угрозу подписание мирной сделки.