Зеленский отказал Макрону в одной просьбе

Украинский лидер Владимир Зеленский отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в просьбе задержаться на саммите стран «Большой семерки» (G7) во французском городе Эвиан-ле-Бен. Об этом сообщает New York Post.

Зеленский сказал своему французскому коллеге, что его ждут в Брюсселе, предположительно по поводу заявки Украины на вступление в ЕС.

После этого Макрон спросил, договорился ли Зеленский о двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер, судя по всему, ответил отрицательно.

Представители Белого дома во время брифинга перед началом саммита G7 заявили, что Трамп не будет проводить отдельную встречу с Зеленским, однако они не исключили возможности разговора лидеров в кулуарах.

Киев допустил встречу Путина с Зеленским на саммите G7 во Франции

Ранее сообщалось, что европейские союзники Украины боятся конфликта с американским лидером на саммите «Большой семерке». Они также опасаются того, что Трамп «вновь отодвинет их на второй план», когда завершит иранский вопрос и вновь переключит свое внимание на украинский кризис.