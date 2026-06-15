В Белом доме рассказали, посетит ли Трамп ЧМ-2026

В графике президента США Дональда Трампа нет пунктов, связанных с чемпионатом мира по футболу. Вместе с тем, американский лидер в любой момент может принять решение посетить один из матчей, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке ЧМ-2026 Эндрю Джулиани, пишет РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые участвуют 48 команд.

«Что я могу сказать вам о моем боссе и человеке, с которым мы дружим более 30 лет, так это то, что он любит интригу», — разъяснил Джулиани.

Чиновник отметил, что желающим узнать планы президента необходимо следить за новостями. Он добавил, что от Трампа можно ожидать любых сюрпризов.

По его словам, график главы государства очень загружен, забит различными политическими мероприятиями.

Напомним, что 8 марта Трамп публично пообещал во время традиционного брифинга в Белом доме посетить несколько матчей чемпионата.

12 июня стало известно, что первую игру ЧМ посетят госсекретарь США Марко Рубио, министр транспорта Шон Даффи и министр внутренней безопасности Марквейн Маллин. Трамп в силу загруженности от посещения отказался.

Джулиани отметил тогда, что президент будет «вовлечен в происходящее на протяжении всего чемпионата мира», все чаще будет высказываться о матчах и игроках.