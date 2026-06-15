Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что французы начали скучать по русской культуре. Дипломат рассказал РИА Новости, что из-за европейских ограничений всё русское превратилось для местных жителей в экзотику.

Оранский подчеркнул, что интерес к России во Франции исторически оставался на высоком уровне. Однако в нынешних реалиях «повсеместных запретов» тоска по русскому языку и культурному наследию среди французского населения стала ощущаться особенно сильно, считает дипломат.

«Русский язык и русская культура стали для французов экзотикой, по которой все очень соскучились», - сказал генконсул.

По его словам, несмотря на попытки властей западных стран «пересмотреть историю», вековые традиции дружбы между двумя народами никуда не исчезли. По мнению Оранского, именно эта прочная историческая связь остается фундаментом для взаимного понимания и сохранения культурного диалога.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что руководство Франции своими действиями и заявлениями разрушает исторически сложившиеся тесные отношения с Россией. Дипломат подчеркнула, что её беспокоят шаги Парижа, направленные против Москвы.

По мнению Захаровой, курс французских властей подрывает некогда «невероятно интересное и насыщенное» двустороннее сотрудничество. Она с сожалением отметила, что под удар поставлены связи, которые Москва и Париж выстраивали на протяжении долгого времени.