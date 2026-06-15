Трамп объявил о мире с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

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«Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — написал он.

Американский лидер призвал суда всего мира «запускать свои двигатели». «Пусть нефть течет рекой!», — заключил Трамп.

Ранее о достижении соглашения между США и Ираном сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах.