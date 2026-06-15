Иран объявил «час Х»

Удары Израиля по Ливану исчерпали терпение Ирана, пришло время «часа Х». Об этом объявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти на своей странице в соцсети Х.

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«Просчет в Бейруте исчерпал терпение. Приказ отдан. Настал час "Х", и пусковые установки готовы. "Хезболла" – часть оси сопротивления», — написал он.

По его словам, если Израиль не прекратит наносит удары по Ливану, Иран сделает так, что Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, «два мощных географических орудия, сожмут ваши экономические артерии до стратегического удушья».

Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выругался в его адрес.