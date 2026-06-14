Трамп поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Трамп выразил признательность за вовлеченность России [в ситуацию вокруг Ирана] и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок», — рассказал Ушаков.

Во время беседы Трамп признал, что путь к договоренностям с Ираном был тернистым, но благодаря усилиям американских переговорщиков и пакистанских и катарских посредников удалось выйти на приемлемый результат. По словам президента США, договоренность с Ираном близка, итоги переговоров могут быть обнародованы уже 14 июня.

Путин, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что конфликт удается купировать. Оба президента также отметили готовность продолжать работу по стабилизации ситуации вокруг Ирана.

О том, что Путин поговорил по телефону с Трампом, сообщалось ранее 14 июня. В ходе беседы российский лидер, среди прочего, поздравил американского коллегу с 80-летием.