Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом, поздравил его с 80-летием, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишут РИА Новости.

По данным агентства, телефонный разговор российского и американского лидеров продлился 55 минут, стал 13-м с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Ранее Путин и Трамп говорили по телефону 29 апреля.

«Общение проходило неформально, я бы сказал, не без доли юмора. Беседа носила дружеский и откровенный характер», — отметил Ушаков.

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Помощник президента заметил, что Трамп был тронут поздравлениями Путина, поблагодарил и сообщил, что президент РФ первым из иностранных лидеров позвонил ему сегодня.

По его словам, лидеры обсудили ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двухсторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон.

Ушаков пояснил, что Трамп в беседе с Путиным вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине.

Путин выразил удовлетворение, что конфликт США и Ирана, который мог «поджечь весь регион», удается купировать, констатировал помощник президента.