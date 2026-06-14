Мужчина пять лет стоит на одном месте ради обета богу Шиве

В Индии мужчина на протяжении пяти лет неподвижно стоит на одном месте у храма Шивы ради духовного просветления, передает телеканал Taaza TV.

По данным телеканала, аскет Даулат Гири Джи Махардж дал обет «кхада тапасья» в честь бога Шивы.

Суть практики заключается в том, чтобы простоять на одном месте 12 лет подряд. Адепты верят, что после этого человек получит духовную энергию и сможет увидеть божество и, возможно, даже поговорить с ним.

Журналисты заметили, что за Махарджем присматривают послушники храма, волонтеры, посетители. Они обрабатывают ноги аскета мазями, кормят мужчину, следят за чистотой.

На кадрах аскет стоит, опираясь на специальную конструкцию. У его ног находятся послушники, смазывают их лекарственными средствами.

Ранее сообщалось, что житель Индии Амар Бхарати больше 45 лет прожил с поднятой рукой. В первое время он ощущал боль, но в дальнейшем конечность атрофировалась и неприятные ощущения прекратились.