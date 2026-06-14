Фицо упрекнул власти ЕС

Позиция ЕС разочаровывает: объединение готово поддерживать конфликт на Украине до последнего украинского солдата и последнего евро. При этом проблемы, волнующие европейцев, не решаются. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

Фицо рассказал, что в пятницу обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой подготовку к предстоящему саммиту ЕС.

Фицо «снова выразил разочарование» из-за того, что на саммите готовятся лишь общие выводы. Политики не решают проблему снижающейся конкурентоспособности Евросоюза и чрезмерно высоких цен на энергию.

«Зато в том, что касается Украины, все ясно: до последнего украинского солдата, до последнего евро необходимо вести войну», — сказал Фицо.

Он добавил, что поднимет на предстоящей встрече глав ЕС вопрос о компенсациях для Словакии за вооружение, которое было передано Киеву прошлым правительством.

Фицо призвал к немедленному диалогу между ЕС и Россией

Саммит ЕС пройдет 18-19 июня в Брюсселе.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что на саммите первый раз встретится со словацким коллегой Робертом Фицо.