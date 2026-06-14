Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение с угрозой применить в отношении противников некий «дискобомбулятор».
На опубликованной картинке Трамп, предположительно, находится на авианосце и в бинокль смотрит на суда и истребители. Изображение сопровождается надписью.
«Вас дискобомбулируют», — гласит надпись на изображении.
Кому именно адресовано это послание, американский лидер не уточнил.
Ранее Трамп разместил серию публикаций, где продемонстрировал виртуальное уничтожение 159 судов Ирана.