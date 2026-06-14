Трамп пообещал «дискобомбулировать» противников

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью изображение с угрозой применить в отношении противников некий «дискобомбулятор».

На опубликованной картинке Трамп, предположительно, находится на авианосце и в бинокль смотрит на суда и истребители. Изображение сопровождается надписью.

«Вас дискобомбулируют», — гласит надпись на изображении.

Кому именно адресовано это послание, американский лидер не уточнил.

Ранее Трамп разместил серию публикаций, где продемонстрировал виртуальное уничтожение 159 судов Ирана.