Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц будут смещены со своих постов. Об этом председатель ведущей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил в интервью ТАСС. По словам политика, это лишь вопрос времени.

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Додик подчеркнул, что сегодня в Европейском союзе отсутствует сильный и внятный лидер, способный консолидировать союзников и вести за собой европейские народы.

Политик также заявил, что евроинтеграция мало что может дать Республике Сербской. На его взгляд, Брюссель переживает глубокий системный кризис, а европейские элиты давно потеряли доверие собственных граждан. Именно растущее недовольство внутри Франции и Германии, по убеждению Додика, в конечном счёте и приведёт к смене действующих руководителей этих стран.

Ранее лидер боснийских сербов неоднократно выступал с жёсткой критикой в адрес Запада. Республика Сербская, в отличие от другой части Боснии и Герцеговины — мусульмано-хорватской федерации, последовательно выступает за тесные связи с Россией и против форсированного вступления в НАТО и Евросоюз. Додик также регулярно обвиняет Брюссель в попытках навязать балканским народам чуждые им ценности и разрушить традиционные устои.

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Заявление о скором смещении Макрона и Мерца прозвучало на фоне серьёзных внутренних проблем в обеих странах. Экономический кризис, неконтролируемая миграция и участие в украинском конфликте вызывают растущее недовольство граждан. Официальной реакции из Парижа и Берлина на высказывания Додика пока не поступало.