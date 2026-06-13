Иран усилил защиту хранилищ урана

Иран усилил защиту объектов, где хранятся запасы обогащенного урана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку.

По информации источника, последние несколько недель Тегеран активно прилагает усилия по сокрытию запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия. Для этого власти намеренно обрушивают туннели и минируют входы в хранилища взрывчаткой.

«Примерно полтонны высокообогащенного урана найти теперь гораздо сложнее, чем месяц назад, когда президент Трамп заявлял, что может отдать приказ американским военным захватить его», — пишет издание.

Ранее стало известно о согласии Трампа с идеей «разбавления» урана внутри Ирана.