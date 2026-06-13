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Иран усилил защиту хранилищ урана

Lenta.ru

Иран усилил защиту объектов, где хранятся запасы обогащенного урана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американскую разведку.

Иран усилил защиту хранилищ урана
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По информации источника, последние несколько недель Тегеран активно прилагает усилия по сокрытию запаса урана, пригодного для создания ядерного оружия. Для этого власти намеренно обрушивают туннели и минируют входы в хранилища взрывчаткой.

«Примерно полтонны высокообогащенного урана найти теперь гораздо сложнее, чем месяц назад, когда президент Трамп заявлял, что может отдать приказ американским военным захватить его», — пишет издание.

Ранее стало известно о согласии Трампа с идеей «разбавления» урана внутри Ирана.