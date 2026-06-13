Европа потрясена заявлением США
ЕC готовится к резкому сокращению военных поставок США, включая вооружения, которые невозможно заменить. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Агентство отмечает, что в последнее время прошло несколько встреч в штабах НАТО. На них представители США заявили, что «значительно сокращают свой вклад в модель альянса».
Уже определено, какие вооружения и личный состав США выведут из ЕС и Британии.
«Среди них сокращение на 30% стратегических бомбардировщиков, аналогов которых у ЕС нет, а также сокращение 75%-100% разведывательных и ударных дронов, и около 50% военно-морских кораблей», — заявил высокопоставленный западный военный чиновник.
Он добавил, что треть истребителей также будет сокращена.
В ЕС и Британии сейчас задумываются, как смогут вести войну без поддержки США. Эта тема была затронута на встрече министров обороны E5 в пятницу.
«Акцент делался на то, как достичь тех же военных целей с оставшимся вооружением и техникой», — добавили источники Bloomberg.
По их словам, точные сроки сокращений пока не объявлены, но ожидается, что они произойдут в ближайшее время.
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«Европа была потрясена подобными заявлениями в последние недели, а также непредсказуемыми планами сокращения войск, опубликованными президентом США Дональдом Трампом в социальных сетях», — резюмирует Bloomberg.