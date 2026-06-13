Власти Литвы приняли метеозонд за военный беспилотник

Жителей Вильнюса предупредили о «подозрительном военном беспилотнике в воздушном пространстве Литвы». Однако позже выяснилось, что неизвестным объектом оказался метеорологический зонд.

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После обнаружения «беспилотника» самолеты Североатлантического альянса (НАТО) были подняты по тревоге. Позже в Национальном центре управлении в кризисных ситуациях Литвы сообщили, что это был метеозонд.

30 мая власти Эстонии установили на восточной границе первые устройства защиты от беспилотников. Так, первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга дронов появились на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии.

А в ночь на 4 июня в шести уездах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Она затронула Тартуский, Йыгеваский, Вильяндиский, Валгаский, Пылваский и Выруский уезды.

26 мая стало известно, что Еврокомиссия выделяет 12 миллиардов евро странам Балтии в рамках программы военного финансирования SAFE на фоне участившихся инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.