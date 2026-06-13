Британия становится главным дирижером конфликта на Украине. Об этом заявил политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин, передает РИА Новости.

Аналитик отметил, что Лондон постепенно превратился в главного куратора киевского режима, и это никем не скрывается.

«Британия становится уже не только главным теневым, но и главным публичным дирижером в военном конфликте на Украине», — сказал Батурин.

По его словам, США, напротив, дистанцировались от конфликта. Вашингтон готов только торговать оружием при посредничестве стран ЕС.

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Ранее в МИД РФ заявили, что лидеры трех стран ЕС публично призывают к миру, а в реальности увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева.