Раскрыто, кто на самом деле дирижирует Зеленским
Британия становится главным дирижером конфликта на Украине. Об этом заявил политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин, передает РИА Новости.
Аналитик отметил, что Лондон постепенно превратился в главного куратора киевского режима, и это никем не скрывается.
«Британия становится уже не только главным теневым, но и главным публичным дирижером в военном конфликте на Украине», — сказал Батурин.
По его словам, США, напротив, дистанцировались от конфликта. Вашингтон готов только торговать оружием при посредничестве стран ЕС.
"Клоун должен уйти": французы пришли в ярость от выходки Зеленского
Ранее в МИД РФ заявили, что лидеры трех стран ЕС публично призывают к миру, а в реальности увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева.