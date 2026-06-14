В ДР Конго число умерших от Эболы достигло 149

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 149. Об этом сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 710. Ранее министерство сообщало о 139 смертях и 689 заболевших.

В больницах и изоляторах находятся 324 инфицированных вирусом Эболы. Смертность - 21%. Уровень отслеживания контактов - 60,5%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДРК 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итури. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.