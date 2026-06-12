Лукашенко раскрыл, как урегулировать кризис на Украине

Иранский и украинский конфликты можно завершить только через диалог, заявил в беседе с журналистами телеканалами «Аль-Арабия» президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

По данным агентства, интервью длилось около 90 минут. Глава Белоруссии ответил на вопросы о Ближнем Востоке, Украине, контактах с США и ЕС, прокомментировал тему милитаризации европейских стран.

Президент отметил, что мир неспокоен из-за человеческого фактора, не Господь начал конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а люди. В связи с этим, добавил он, человечеству следует думать о том, как прекратить противостояние, завершить военные действия.

По его мнению, конфликты вполне реально завершить в этом году, для этого достаточно желания ряда лидеров.

«Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти [конфликты] можно закончить в этом году точно. И даже [противостояние] России и Украины можно в этом году закончить», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии констатировал, что война на Ближнем Востоке с высокой долей вероятности завершится в этом году, возможно, даже в ближайшие месяцы.