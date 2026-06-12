Страны ЕС готовятся к американскому вторжению

Чиновники европейских стран тайно готовятся к возможному американскому вторжению в Гренландию, пишет обозреватель Мелисса Чан в статье для британского портала The i Paper.

По ее словам, в США отчетливы заметны признаки упадка во всех сферах — здравоохранении, образовании, инфраструктуре.

Вместе с тем, пояснила автор статьи, Европу не беспокоят внутренние проблемы США — европейские чиновники тревожатся из-за возможного распада НАТО, их волнует то, что США могут отказаться выполнять свои обязательства перед альянсом.

Вторая тема, которую за закрытыми дверями обсуждают высокопоставленные лица, это угроза со стороны Вашингтона по отношению к Гренландии.

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«Сейчас вероятность каких-нибудь действий США в отношении Гренландии достаточно высока, и европейские военные ведомства вынуждены тихо составлять планы борьбы с американцами на случай вторжения», — пояснила Чан.

По ее данным, возможное нападение тревожит не только европейцев — в Канаде анализируют риски вторжения американской армии, а также думают о том, какие меры придется принимать в случае распада Соединенных Штатов.