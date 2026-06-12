Пашинян обратился к Путину в День России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 12 июня, направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Накануне глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента РФ и россиян с Днем России. Белорусский лидер пожелал Путину здоровья и выдающихся успехов во имя РФ, а россиянам — счастья и благополучия.

«Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России», — обратился к главе России премьер Армении.

Глава кабмина отметил в послании, что этот знаменательный праздник олицетворяет ответственность граждан Российской Федерации за будущее своей страны, а также стремление дружественного российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства.

Алиев обратился к Путину в День России

Пашинян выразил надежду на то, что многогранные связи народов двух стран будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между Ереваном и Москвой.

Напомним, что в 2018 году Пашинян направил поздравления по случаю Дня России Путину и Дмитрию Медведеву, занимавшему в тот период пост премьер-министра.

В 2024 году глава кабмина поздравил Путина и своего коллегу Михаила Мишустина. Армянский премьер пожелал российским политикам здоровья и других благ, а народу России — добра и процветания.