Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому

Президент Польши Кароль Навроцкий выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому по вопросу лишения ордена Белого Орла. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

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По информации издания, Навроцкий дал понять Зеленскому, что готов пересмотреть вопрос о лишении его награды, если название подразделения «имени героев УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России)» будет изменено.

«Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу», — говорится в статье.

29 мая Навроцкий предложил лишить украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА». Также Навроцкий отметил, что данный шаг украинского лидера показывает неготовность Украины к вступлению в Европейский союз.