Удар молнии парализовал Армению

На трассе Ереван — Севан в Армении молния ударила в мост, в результате чего он обрушился. Об этом сообщили в Спасательной службе МВД республики.

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Инцидент произошёл 11 июня около 19:26 неподалёку от Чаренцавана. По предварительным данным, обломками конструкции повреждены три автомобиля.

Уточняется, что жертв и пострадавших не зафиксировано.

На месте работают спасатели и полицейские, движение по трассе затруднено. В МВД также предупредили, что в ближайшие часы в Раздане и Севане ожидаются сильные дожди. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность.