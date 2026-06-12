В Братиславе придерживаются однозначной и последовательной позиции, которая заключается в том, что с Россией необходимо вести диалог. Об этом журналистам Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

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Так, о важности подобного подхода парламентарий заявила после того, как посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По ее словам, она успела принять участие в нескольких встречах.

Лашшакова подчеркнула, что диалог должен строиться на трех ключевых правилах. Во-первых, важно слушать то, что говорит партнер. Далее, необходимо понимать, почему он это говорит, и уважать его позицию. Можно быть не до конца во всем согласным, но уважать необходимо, подчеркнула депутат, говоря о значимости контактов с Россией.

Ранее Юдита Лашшакова сказала, что враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не кончатся добром для Европейского союза.