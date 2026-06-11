Кая Каллас делает то, чему должна препятствовать — разжигает конфликты. Она совершенно не справляется с обязанности главы евродипломатии, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, журналистка Юлия Мендель. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Каллас постоянно запугивает европейцев, грозит им надвигающейся войной.

«Будучи главным дипломатом ЕС, вместо того чтобы устранять напряженность, она усиливает воинственную риторику, милитаризирует дипломатию, пугает союзников сценариями конца света и постоянно создает ненужные геополитические трения», — разъяснила Мендель.

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Журналистка отметила, что старания Каллас привели к тому, что обесценился самый важный, самый сильный актив дипломатии — нейтралитет.

Ранее сообщалось, что дипломаты нередко приходят в ужас от непрофессионализма чиновницы, ее высказываний, оценок и суждений, негативно высказываются о ней.

Так, посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов назвал Каллас необразованной и неотесанной женщиной.