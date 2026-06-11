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Иран отреагировал на удары США

Lenta.ru

Иран считает, что возобновление ударов США делает прекращение огня бессмысленным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранских чиновников.

Иран отреагировал на удары США
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По словам источников телеканала, последние атаки США на Иран сделали режим прекращения огня неэффективным.

«Полная ответственность за последствия этих незаконных и опасных действий лежит на США и ​​любой стороне, которая участвует в них, содействует им или оказывает им помощь», — отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Стало известно, как Трамп просчитался с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп после ночных ударов по Ирану пообещал выбомбить из Тегерана «все дерьмо». Глава Белого дома заявил, что США запустили 49 ракет Tomahawk по целям в Иране.