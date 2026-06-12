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Раскрыты пожелания Ким Чен Ына народу России

Lenta.ruиещё 12

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Кореи (ЦТАК).

Раскрыты пожелания Ким Чен Ына народу России
© РИА Новости

В поздравлении с Днем России, который отмечается 12 июня, северокорейский лидер пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа. Владимиру Путину он пожелал« еще больших успехов в ответственной работе».

Ким Чен Ын также отметил, что Пхеньян всегда будет поддерживать политику Москвы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина на День России запланированы традиционные мероприятия.