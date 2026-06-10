Страна ЕС сняла санкции против России

Болгарская АЭС «Козлодуй», находящаяся близ одноименного города, получила от правительства Болгарии разрешение на закупку необходимого оборудования у России, пишет болгарское агентство БТА.

Министр энергетики Болгарии Ива Петрова подчеркнула, что временное смягчение антироссийских санкций позволило обеспечить ядерную безопасность, безаварийную работу АЭС и соблюдение высоких стандартов эксплуатации пятого и шестого энергоблоков станции «Козлодуй».

По данным агентства, безаварийная работа АЭС зависит от регулярных поставок узлов и комплектующих от разработчиков, строителей и изготовителей оборудования.

Значительная часть систем и оборудования — российского происхождения, в связи с этим ряд контрактов на поставку товаров для пятого и шестого энергоблоков заключены или должны быть заключены с российскими подрядчиками в силу технических требований.

Отсрочка предоставлена на период до истечения срока действия контрактов, пояснили журналисты.

Напомним, что АЭС «Козлодуй» находится в 200 км от Софии, ее ввели в эксплуатацию в 1974 году. Власти Болгарии, в связи с требованиями ЕС, остановили 1-4 блоки. Пятый и шестой блоки прошли модернизацию и продолжают эксплуатироваться.

В настоящее время единственная в республике АЭС является крупнейшим производителем электроэнергии в стране, обеспечивает более трети национального годового производства электроэнергии.

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Болгарские власти выдавали разрешение на закупку российского оборудования в марте 2023 года и в марте 2026 года.