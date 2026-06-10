Президента Колумбии отстранили из-за речи

Президент Колумбии Густаво Петро был временно отстранен от своей должности из-за своей речи. Об этом сообщает местная газета El Tiempo.

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Как заявила председатель комиссии по обвинениям Палаты представителей Колумбии Глория Арисабалета, президента отстранили до 21 июня. По ее словам, это решение стало мерой предосторожности. При этом ранее члены комиссии уже обсуждали подобное решение, но отвергали их из-за сомнений в правомерности.

Причиной отстранения стали публичные высказывания Петро, а также его речь в департаменте Кордова — тогда колумбийский президент выступил с нападками на оппозицию. При этом, тогда государственный совет страны запретил Петро вмешиваться в выборы, но его выступления посчитали нарушением этого запрета. 9 июня в его отношении начали два дисциплинарных расследования.