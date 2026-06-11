Назначенец Трампа поставил под удар программу слежки США

Разногласия между Дональдом Трампом и конгрессом по поводу назначения временного главы разведки могут привести к остановке ключевой программы слежки за рубежом, отмечает Assocaited Press.

Президент США столкнулся с сопротивлением республиканцев и демократов из-за отказа немедленно назначить постоянного руководителя спецслужб США, передает Assocaited Press.

Трамп настаивает на кандидатуре Билла Пулта в качестве временного директора национальной разведки, несмотря на отсутствие у него профильного опыта.

Демократы отказываются поддерживать продление раздела 702 Закона о надзоре за иностранными разведками (FISA), пока президент не отзовет Пулта. Срок действия закона истекает в пятницу в полночь.

«Мы не можем позволить им шантажировать нас», – заявил Трамп, говоря о позиции демократов.

Палата представителей планирует рассмотреть краткосрочное продление FISA, однако шансы на успех минимальны. Остановка программы может ограничить возможности США по сбору разведданных накануне чемпионата мира по футболу и празднования 250-летия страны. Трамп попросил у конгресса время для выбора постоянного директора и поручил Пулту начать сокращение разведслужб с 19 июня.

Законодатели обеих партий выражают скепсис по поводу кандидатуры Пулта, указывая на его прошлое в Федеральном агентстве жилищного финансирования и отсутствие опыта. В качестве возможной альтернативы на постоянную должность рассматривается бывший посол США в Канаде Пит Хукстра, с которым Белый дом уже ведет переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, предыдущий директор Национальной разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку.

Президент США назначил исполняющим обязанности руководителя ведомства финансиста Уильяма Пульте. До этого новый глава спецслужб руководил американским управлением жилищного финансирования.