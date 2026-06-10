В Тегеране ограблен православный храм

Неизвестные, как сообщило посольство РФ в Иране, похитили в Тегеране несколько икон из Свято-Николаевского собора Русской православной церкви (РПЦ).

«С огромным прискорбием и возмущением» дипломаты в телеграм-канале сообщили, что 10 июня стало известно об ограблении храма Святого Николая РПЦ в Тегеране. «Это - один из старейших в Иране, - подчеркивается в заявлении. - И единственный в столице».

Посольство России опубликовало призыв к совершившим данное преступление «не брать грех на душу» и вернуть похищенные иконы обратно.

1 апреля клирик собора игумен Варлаам сообщил агентству ТАСС, что Свято-Николаевский собор в иранской столице получил повреждения в ходе авиационных ударов по зданию бывшего американского посольства.